Como Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 18, si gioca la partita tra Como e Napoli allo stadio Sinigallia di Como. La sfida fa parte della 35esima giornata della Serie A 2025-2026. È possibile seguire l’incontro in diretta streaming e in tv, anche se non sono stati ancora comunicati i dettagli specifici delle emittenti o delle piattaforme che trasmetteranno l’evento.

Como Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. COMO NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 18 Como e Napoli scendono in campo allo stadio Sinigallia di Como, partita valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Como Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Como e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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Napoli-Fiorentina 2-1: gol e highlights | Serie A

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