Serie A oggi Como-Roma – La partita in diretta

Oggi si gioca la partita tra Como e Roma, valida per la Serie A. La sfida si svolge al campo Sinigaglia e vede di fronte la squadra di Fabregas e i giallorossi, entrambe impegnate in una corsa importante per la qualificazione in Champions League. La partita è in programma domenica 15 marzo e sarà trasmessa in diretta.

(Adnkronos) – Torna la Serie A con Como-Roma. Oggi, domenica 15 marzo, la squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia in uno scontro diretto con vista Champions League. I lombardi arrivano dal successo nell'ultimo turno contro il Cagliari, valso l'aggancio al quarto posto (a 58 punti) proprio alla squadra di Gasperini, reduce da una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Como – La partita in diretta Como Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AComo Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A COMO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 15 marzo 2026, alle ore 18... Como-Roma IN DIRETTA | Serie A 2025/26 | Partita in diretta oggi! Tutto quello che riguarda Serie A oggi Como Roma La partita in... Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Como-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Como-Roma: probabili formazioni e statistiche. Serie A, oggi Como-Roma - La partita in direttaTorna la Serie A con Como-Roma. Oggi, domenica 15 marzo, la squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia in uno scontro diretto con vista Champions League. I lombardi arrivano dal successo n ... adnkronos.com Como-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Fabregas e Gasperini LIVEIl pomeriggio della Serie A lascia spazio a Como-Roma, per l'ultimo anticipo della domenica per la 29ª giornata di campionato. Alle 18 la squadra di Fabregas ospita i ragazzi di Gasperini allo stadio ... corrieredellosport.it #Como- #Roma, le formazioni ufficiali x.com Como-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sullo scontro Champions facebook