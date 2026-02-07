Questa sera si gioca Genoa-Napoli, partita valida per la 24esima giornata di Serie A. Il Napoli di Antonio Conte arriva a Marassi con l’obiettivo di portare a casa tre punti, mentre il Genoa di Daniele De Rossi cerca di sfruttare il proprio campo. La partita si svolge alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi. I due allenatori hanno preparato le proprie formazioni: il Napoli punta sulla sua linea offensiva, il Genoa si affida alla tenacia in casa.

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi, 7 febbraio, a Marassi sul campo del Genoa di Daniele De Rossi, per la 24esima giornata della serie A. I liguri sono a caccia di punti per provare ad allontanarsi dalla ‘zona calda’ della classifica. I partenopei a loro volta devono però vincere se non vogliono rischiare di perdere definitivamente il treno scudetto. Per bookie Napoli favorito sul Genoa, gol Hojlund a 3. In un momento difficile della stagione, il Napoli si è parzialmente rilanciato con il 2-1 alla Fiorentina, riconquistando il terzo posto in classifica. Ma per ritrovare continuità ecco l’esame Genoa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genoa-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Genoa Napoli

Ultime notizie su Genoa Napoli

Serie A, oggi in campo Genoa-Napoli e Fiorentina-TorinoGenoa-Napoli, le probabili formazioni Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandelli, Ostigar, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Amorim, Martin; Vtinha, Colombo. All. De Rossi Napoli (3-4-3): Meret; R ... msn.com

Genoa-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniGenoa-Napoli si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio Marassi di Genova. Diretta esclusiva su DAZN sia in TV sia per il live streaming. Genoa-Napoli si gioca quest'oggi, match valido per la 24a giornata ... fanpage.it

Genoa-#Napoli, le probabili formazioni: torna #Rrahmani in difesa con #Buongiorno e #Jesus. Confermato# Vergara Lo riporta Sky Sport. #Gutierrez e #Spinazzola sulle corsie. Chiudono il tridente #Elmas e #Hojlund. Per il Genoa tandem d'attacco Vitinha-Co facebook

Mimmo Criscito racconta la possibilità di trasferirsi al Napoli in passato e il murales al fianco di Maradona Alle 18:00 c'è Genoa-Napoli ma, nel frattempo, guarda Legends Road con Criscito su #DAZN x.com