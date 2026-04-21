Negli ultimi anni, la media dei gol segnati in campionato si è attestata a 2,42 a partita, un dato che non si registrava da oltre tre decenni. Questa diminuzione ha portato a partite spesso meno spettacolari, con una percezione di gioco poco entusiasmante. Spesso si parla di superiorità tattica, ma in realtà si evidenzia una carenza di qualità tecnica e di idee offensive tra le squadre.

C’è un equivoco di fondo che continua ad avvelenare la narrazione del calcio italiano: spacciamo per supremazia tattica quella che è, a tutti gli effetti, una drammatica povertà tecnica e di idee. In Serie A non si segna più. I dati Opta non fanno altro che certificare una realtà sotto gli occhi di chiunque abbia il coraggio di guardare le partite senza gli occhi del tifoso: la Serie A è diventata un campionato sterile, noioso, dominato dalla speculazione. La media di 2.42 reti a partita è il dato più basso degli ultimi trentadue anni. Trentadue. Napoli e Milan primeggiano in questa parata del minimalismo, specialiste in vittorie di misura, gli 1-0 e i 2-1 che i cantori del nostro calcio amano etichettare col feticcio del “corto muso”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - 2,42 gol a partita, mai così male da 32 anni: la Serie A muore di noia e di “corto muso”

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