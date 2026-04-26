Durante la puntata serale di Amici del 25 aprile, si sono verificati due eliminazioni che hanno suscitato molte discussioni tra i fan. La conduttrice ha lasciato momentaneamente lo studio, creando stupore tra i presenti. Tra i concorrenti eliminati, fuori dal programma è finito un allievo di nome Alex, mentre l’altra eliminata non è stata annunciata pubblicamente. La puntata si è conclusa con un’atmosfera carica di tensione e sorpresa.

Roma, 25 aprile 2026 - A questo punto del talent show, ogni eliminazione è molto dolorosa per il pubblico. E anche quella arrivata al termine della puntata del Serale di Amici 25 di sabato 25 aprile, la sesta di questa edizione, ha lasciato grande amarezza nei telespettatori. Il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è arrivato quasi alla fine e il toto-vincitori è partito. I favoriti alla vittoria finale nel circuito di Ballo sono senza dubbio Emiliano e Alessio, quelle del circuito di Canto non possono che essere Angie ed Elena. Attenzione al possibile scatto di Riccardo, anche se sembra più difficile un suo sprint nel rush finale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Serale Amici 25 aprile, il giallo dei due eliminati: Maria De Filippi lascia lo studio. Fuori Alex

Notizie correlate

Leggi anche: Amici 25, eliminati e riassunto terza puntata del Serale. Maria De Filippi: "Tutti temiamo il giudizio degli altri"

Leggi anche: Amici 25, eliminati e riassunto terza puntata del Serale. La lezione di Maria De Filippi: "Tutti temiamo il giudizio degli altri"

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La sesta puntata del Serale ci aspetta sabato 25 aprile - Amici Clip | Witty TV; Amici 25, le anticipazioni del serale di 25 aprile: chi sarà eliminato?; Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Amici 25 Serale, anticipazioni: Elena D’Amario si blocca, allievo crolla prima del ballottaggio e un’eliminazione soffertissima.

Serale Amici 25 aprile, il giallo dei due eliminati: Maria De Filippi lascia lo studio. Fuori AlexGli ospiti musicali della puntata di sabato 25 aprile del Serale di Amici 25 sono stati Ermal Meta e Serena Brancale con Delia. Due volti noti che hanno invece fatto ritorno nello studio del talent ... quotidiano.net

AMICI 25 SERALE 2026, 6A PUNTATA| Diretta ed eliminato: sorpresa di Maria De Filippi per MalgioglioOggi 25 aprile 2026 va in onda il sesto serale di Amici 25: chi sarà eliminato? Ecco le anticipazioni, gli ospiti e i guanti di sfida ... ilsussidiario.net

Amici 25, Serale 2026: tutte le novità della puntata del 25 aprile Stasera alle 21.40 su Canale 5 torna il Serale di Amici 25 con tante emozioni e una nuova eliminazione. I giudici di questa edizione sono Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato s - facebook.com facebook

Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) / Posts / X x.com