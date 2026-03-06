Amici slitta il Serale | la decisione di Maria De Filippi e Mediaset

Amici Serale avrebbe dovuto partire presto, ma oggi non ci sono ancora date ufficiali sulla prima puntata. La decisione di posticipare lo spettacolo è stata comunicata da Maria De Filippi e Mediaset, senza indicare un nuovo appuntamento. La produzione ha preferito non fornire dettagli specifici, lasciando in sospeso le aspettative di pubblico e concorrenti.

Amici Serale è vicinissimo, ma oggi non esistono informazioni certe nemmeno sulla data della prima puntata. Nelle ultime ore, però, si è fatta strada un'ipotesi sempre più concreta nei siti di gossip. Maria De Filippi e Mediaset avrebbero scelto di far slittare l'avvio al 28 marzo. La mossa, secondo le ricostruzioni, servirebbe ad allungare C'è posta per te e gestire il sabato sera. Nel mirino ci sarebbe il debutto di Canzonissima su Rai 1 con Milly Carlucci. E la strategia punterebbe a condizionare la sfida fin dalla prima serata.