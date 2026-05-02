Il 2 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Amici 25. La trasmissione continuerà con sfide tra gli allievi e alcune decisioni di eliminazione. Sono previsti anche ospiti e la presenza dei giudici, anche se i dettagli sui partecipanti e le dinamiche specifiche non sono stati ancora annunciati. La puntata rappresenta un passo verso la finale del talent show.

Prosegue la marcia di avvicinamento verso la finalissima di Amici: nella puntata del 2 maggio, in onda in prima serata su Canale 5, non mancheranno sfide e colpe di scena. E, soprattutto, ben due eliminazioni. Amici, le anticipazioni della settima puntata. Si annuncia una puntata all’insegna delle sorprese e dei colpi di scena: il settimo appuntamento con lo show Amici di Maria De Filippi, vedrà come sempre contrapposte le tre squadre di allievi alle prese con sfide di canto e danza. A contendersi la finale saranno i cantanti Angie e Lorenzo per la squadra Cuccarini-Peparini; i ballerini Emiliano e Nicola e i cantanti Elena e Riccardo per la squadra Zerbi-Celentano; il cantante Gard e il ballerino Alessio per la squadra Pettinelli-Emanuel Lo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, le anticipazioni del 2 maggio: gli ospiti, i giudici e gli eliminati

AMICI 25 - ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA - CHI SONO GLI ELIMINATI

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