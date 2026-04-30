Il 2 maggio si terrà la settima e penultima puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Durante l’evento, sono previsti due eliminati e la presenza di ospiti speciali. La puntata rappresenta un passaggio chiave, con il numero di concorrenti ancora in gara che si riduce progressivamente. La trasmissione si svolge in un clima di attesa, con il focus sui finalisti e le prove che li attendono.

Roma, 30 aprile 2026 - Settima e terzultima puntata del Serale di Amici 25. Il cerchio attorno ai finalisti di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 si stringe sempre di più. Una sola squadra, quella capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, ha già pagato dazio in maniera importante alla competizione non avendo più alcun esponente della categoria Ballo. Ecco le anticipazioni della puntata di sabato 2 maggio, registrata giovedì 30 aprile, secondo Superguida Tv. Puntata nella quale gli eliminati sono ben due. D’altro canto, la finale è sempre più vicina e quindi le eliminazioni sono inevitabili. Le squadre.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Serale Amici 25 anticipazioni 2 maggio: due eliminati e gli ospiti

Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione

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Marco Bocci ospite della settima puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 2 maggio in prima serata su Canale 5 x.com