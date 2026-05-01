Amici 25 anticipazioni 2 maggio | due eliminati ballottaggio finale polemiche tra giudici e tutti gli ospiti

Sabato 2 maggio andrà in onda su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, che segna un momento importante prima della finale. Durante la puntata sono previsti due concorrenti eliminati e un ballottaggio finale che determinerà i qualificati alla fase conclusiva del programma. La puntata sarà caratterizzata anche da tensioni tra i giudici e gli ospiti, con alcune polemiche che stanno facendo discutere i telespettatori.

Si avvicina la finale di Amici di Maria De Filippi e la settima puntata del Serale, in onda sabato 2 maggio su Canale 5, segna uno snodo decisivo nel percorso dei concorrenti. Dalla registrazione del pomeriggio del 30 aprile, emergono dinamiche tese, giudizi contrastanti e un doppio rischio eliminazione che ridisegnerà gli equilibri. La prima manche vede il confronto tra Zerbi-Cele e Pettinelli–Emanuel Lo, con la vittoria dei primi. Tra i momenti più discussi, la sfida di canto tra Gard e Riccardo sulle note di Vivo per lei: Gard ottiene il punto, ma il giudizio tecnico divide lo studio. In particolare, la critica sul “si bemolle” scatena la reazione di Riccardo, sostenuto anche da Gigi D’Alessio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Serale Amici 25 anticipazioni 2 maggio: due eliminati e gli ospiti Anticipazioni Amici 4 aprile 2026: due eliminati nella terza puntata Serale, ecco ospiti, manche ed esito del ballottaggio iniziale e finaleScopriamo le anticipazioni della terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 4 aprile 2026 in prima serata su Canale 5: gli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni della puntata del 2 maggio: chi andrà in semifinale?; Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale: doppia eliminazione, chi rischia; Amici 25, spoiler settima puntata: il verdetto della registrazione che nessuno si aspettava; Serale Amici 25 anticipazioni 2 maggio: due eliminati e gli ospiti. Amici 25 serale, anticipazioni settima puntata 2 maggio: possibile doppia eliminazione, si decide chi va in semifinale. Lorenzo rischia, Emiliano favorito per la vittoriaAnticipazioni Amici 25 settima puntata 2 maggio 2026: possibile doppia eliminazione dopo il caso D’Amario. Lorenzo da due ballottaggi, Emiliano favorito. Ospiti Sarah Toscano, Gaia, Bocci e Michelini. lifestyleblog.it Amici 25, le anticipazioni della puntata del 2 maggio: chi andrà in semifinale?Presso gli studi romani di Amici 25 è tutto pronto per l'attesissima settima puntata del serale di questa edizione del talent show di Canale 5, che tra tre settimane chiuderà i battenti con l'elezione ... cosmopolitan.com Ciao amici sono Spritz la mia mamma mi dice che sono bellissimo vi piaccio - facebook.com facebook I nostri amici cresciuti con la musica, i manga, gli anime e i giochi giapponesi sono coinvolti in eventi, palcoscenici e lavori mediatici in tutto il mondo. Poiché condividiamo la stessa lingua comune, possiamo sentire chiaramente che non esistono confini. x.com