Due attivisti sono stati sequestrati in acque internazionali e trasportati in Israele per essere interrogati. La vicenda ha portato a un presidio davanti alla Farnesina, con critiche sul coinvolgimento dello Stato italiano. La questione riguarda il ruolo del governo nel caso e le modalità con cui è stato gestito il sequestro degli attivisti. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla legalità dell'azione internazionale.

? Cosa scoprirai Chi sono i due attivisti portati in Israele per l'interrogatorio?. Perché lo Stato italiano è chiamato in causa per il sequestro?. Dove sono stati portati gli altri attivisti dopo lo sbarco?. Come influirà l'esposto alla Procura di Roma sul rilascio dei prigionieri?.? In Breve Saif Abu Keshek e Thiago Ávila interrogati dalle forze israeliane dopo il sequestro.. 173 attivisti sbarcati a Creta sotto scorta della guardia costiera greca.. Maria Elena Delia, portavoce Global Sumud, tiene conferenza stampa alle ore 12:00.. Esposto depositato presso la Procura di Roma per documentare l'accaduto in acque internazionali.. La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha organizzato un presidio davanti alla sede della Farnesina questa mattina per denunciare il sequestro di due attivisti avvenuto in acque internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sequestro attivisti in acque internazionali: presidio alla Farnesina

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