Sequestrati 8 Kg di hashish su SS18 arrestato un corriere nel cosentino

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa otto chili di hashish lungo la Strada Statale 18 in provincia di Cosenza. Durante un’operazione di controllo, è stato arrestato un uomo ritenuto corriere. Il carico, composto da oltre ottanta panetti, aveva un valore stimato di circa centomila euro e sarebbe stato destinato al mercato locale. L’attività fa seguito a un’indagine della Guardia di Finanza nella zona.

COSENZA (ITALPRESS) – Oltre ottanta panetti di hashish pronti per essere immessi sul mercato. E’ il bilancio di un ‘operazione della Guardia di Finanza di Cosenza, che lungo la Strada Statale 18 ha intercettato un carico di droga da circa centomila euro. I finanzieri delle Tenenze di Scalea e Cetraro hanno fermato un convoglio sospetto composto da tre vetture che viaggiavano insieme. Durante il controllo, avvenuto nel territorio di Cetraro, le Fiamme Gialle hanno scoperto un vano nascosto in una delle auto: all’interno erano stipati 8 chili di hashish. Secondo gli investigatori, lo stupefacente era destinato sia allo spaccio locale che a quello nazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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