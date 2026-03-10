Nella regione del Cosentino, la polizia di Stato ha sequestrato 1,6 chilogrammi di cocaina e una pistola durante un'operazione che ha portato all'arresto di tre persone. L'intervento si è svolto in tre diversi comuni, con un'azione mirata a contrastare attività illegali legate allo spaccio di droga e alla presenza di armi. I dettagli dell'intervento sono stati resi noti dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi.

Il colpo di rete nel Cosentino: tre arresti e il sequestro di armi e stupefacenti. La polizia di Stato ha operato con decisione nei giorni scorsi, portando a termine un’azione complessa che ha coinvolto tre comuni del territorio cosentino. Tre individui sono stati identificati e tratti in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al possesso illegale di un’arma da fuoco. Le operazioni si sono concentrate su Marano Marchesato, Marano Principato e la città di Cosenza, dove le forze dell’ordine hanno trovato sia cocaina che una pistola semiautomatica priva di matricola leggibile. Il quantitativo totale di droga sequestrato supera i 1,6 chili, mentre l’arma confisca era stata modificata per nascondere la sua origine industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosentino: 1,6 kg di cocaina e pistola sequestrati

Articoli correlati

Bergamo, sequestrati oltre 160 kg di cocaina: 2 arresti(LaPresse) – I finanzieri di Brescia hanno fermato un tir in una zona industriale della Bergamasca e hanno scoperto un carico di 150 panetti di...

Sant’Elpidio: 1 kg di cocaina sequestrati, due arrestatiUn'operazione della Squadra Mobile di Fermo ha portato all'arresto di due sospetti coinvolti nello spaccio di stupefacenti nelle zone di Porto...

Tutti gli aggiornamenti su Cosentino 1 6 kg di cocaina e pistola...

Operazioni antidroga nel cosentino, sequestrati oltre 1,6 kg di cocaina: tre arrestiLa polizia ha sequestrato, nel cosentino, in tre distinte operazioni, oltre 1,6 chili di droga e arrestato tre persone. A Marano Marchesato, durante una perquisizione domiciliare, all'interno di un'ab ... reggiotv.it

Sequestrati 1,6 chili di cocaina nel cosentino, tre arrestiLa polizia ha sequestrato, nel cosentino, in tre distinte operazioni, oltre 1,6 chili di droga e arrestato tre persone. rainews.it