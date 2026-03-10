Cosentino | 1,6 kg di cocaina e pistola sequestrati

Da ameve.eu 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione del Cosentino, la polizia di Stato ha sequestrato 1,6 chilogrammi di cocaina e una pistola durante un'operazione che ha portato all'arresto di tre persone. L'intervento si è svolto in tre diversi comuni, con un'azione mirata a contrastare attività illegali legate allo spaccio di droga e alla presenza di armi. I dettagli dell'intervento sono stati resi noti dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi.

Il colpo di rete nel Cosentino: tre arresti e il sequestro di armi e stupefacenti. La polizia di Stato ha operato con decisione nei giorni scorsi, portando a termine un’azione complessa che ha coinvolto tre comuni del territorio cosentino. Tre individui sono stati identificati e tratti in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al possesso illegale di un’arma da fuoco. Le operazioni si sono concentrate su Marano Marchesato, Marano Principato e la città di Cosenza, dove le forze dell’ordine hanno trovato sia cocaina che una pistola semiautomatica priva di matricola leggibile. Il quantitativo totale di droga sequestrato supera i 1,6 chili, mentre l’arma confisca era stata modificata per nascondere la sua origine industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

cosentino 16 kg di cocaina e pistola sequestrati
© Ameve.eu - Cosentino: 1,6 kg di cocaina e pistola sequestrati

Articoli correlati

Bergamo, sequestrati oltre 160 kg di cocaina: 2 arresti(LaPresse) – I finanzieri di Brescia hanno fermato un tir in una zona industriale della Bergamasca e hanno scoperto un carico di 150 panetti di...

Sant’Elpidio: 1 kg di cocaina sequestrati, due arrestatiUn'operazione della Squadra Mobile di Fermo ha portato all'arresto di due sospetti coinvolti nello spaccio di stupefacenti nelle zone di Porto...

Tutti gli aggiornamenti su Cosentino 1 6 kg di cocaina e pistola...

Operazioni antidroga nel cosentino, sequestrati oltre 1,6 kg di cocaina: tre arrestiLa polizia ha sequestrato, nel cosentino, in tre distinte operazioni, oltre 1,6 chili di droga e arrestato tre persone. A Marano Marchesato, durante una perquisizione domiciliare, all'interno di un'ab ... reggiotv.it

cosentino 1 6 kg cocainaSequestrati 1,6 chili di cocaina nel cosentino, tre arrestiLa polizia ha sequestrato, nel cosentino, in tre distinte operazioni, oltre 1,6 chili di droga e arrestato tre persone. rainews.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.