A Savona, i Carabinieri hanno arrestato un camionista croato trovato in possesso di 170 kg di hashish nascosti in un doppio fondo del veicolo. Il mezzo, proveniente dalla Spagna, è stato sottoposto a sequestro. L’intervento fa seguito a controlli di routine che hanno portato al ritrovamento della sostanza stupefacente. La polizia sta proseguendo le verifiche sul traffico internazionale di droga coinvolto nell’operazione.

? Cosa sapere Arrestato a Savona un camionista croato con 170 kg di hashish nel doppio fondo.. Il carico proveniva dalla Spagna e il mezzo è stato sequestrato dai Carabinieri.. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano Duomo e quelli di Savona hanno arrestato un uomo di 57 anni di nazionalità croata sul lungomare ligure, scoprendo 170 kg di hashish nascosti nel pianale di un autoarticolato. L’operazione è scattata dopo una serie di monitoraggi mirati sugli spostamenti di un mezzo pesante con targa croata. La ricostruzione degli investigatori del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona, in collaborazione con i colleghi milanesi, rivela un percorso iniziato in Spagna, dove il rimorchio era stato imbarcato, per poi proseguire via terra fino all’arrivo nel porto ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, fermato camionista: 170 kg di hashish nel doppio fondo

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