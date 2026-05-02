Separazione e casa arriva il contributo per i genitori che lasciano l’alloggio | fino a 500 euro al mese L’annuncio di Salvini

È stato annunciato un nuovo sostegno economico destinato ai genitori che, a seguito di una separazione o un divorzio, si trovano a dover abbandonare la casa familiare. Il contributo, che può arrivare fino a 500 euro al mese, sarà erogato per un periodo di un anno. La misura è stata comunicata recentemente da un rappresentante del governo, con l’obiettivo di aiutare chi si trova in questa situazione.

Un contributo mensile compreso tra 400 e 500 euro per un anno, a favore dei genitori che dopo la separazione o il divorzio sono costretti a lasciare la casa familiare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Bonus casa genitori separati, fino a 500 euro al mese per un anno: l’aiuto annunciato da SalviniMatteo Salvini in conferenza stampa ha annunciato che è in arrivo il bonus casa per i genitori separati che restano senza abitazione ma hanno ancora... Casa, in arrivo un bonus fino a 500 euro per i genitori separati che lasciano l’abitazioneAd annunciarlo è stato il vicepremier Matteo Salvini subito dopo il Piano casa approvato giovedì in Consiglio dei ministri: è in arrivo un «sostegno... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Casa, in arrivo un bonus fino a 500 euro per i genitori separati che lasciano l’abitazione; Salvini: Contributo di 400-500 euro ai genitori che escono di casa dopo separazione; Roma-Ranieri, ufficiale separazione. Il club: Fiducia in Gasperini, guardiamo al futuro; Lo spazio cambia natura: la strategia USA tra civile e militare. Bonus casa genitori separati, fino a 500 euro al mese per un anno: l’aiuto annunciato da SalviniMatteo Salvini in conferenza stampa ha annunciato che è in arrivo il bonus casa per i genitori separati che restano senza abitazione ma hanno ancora i ... fanpage.it Massara e la Roma sono ai titoli di coda. Salvo colpi di scena, la separazione potrebbe consumarsi nelle prossime ore. Per il futuro Tony D’Amico dell’Atalanta è in pole. Giuntoli, Sogliano e Manna gli altri nomi #asroma - facebook.com facebook Massara sempre più verso l’addio: separazione vicina #ASRoma x.com