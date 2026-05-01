Casa in arrivo un bonus fino a 500 euro per i genitori separati che lasciano l’abitazione

Da ilsole24ore.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato un bonus fino a 500 euro destinato ai genitori separati che lasciano la propria abitazione. La misura è stata comunicata dal vicepremier subito dopo l’approvazione del Piano casa in Consiglio dei ministri. Il supporto riguarda un aiuto per le spese di affitto, specificamente rivolto a chi si trova in questa condizione. La decisione sarà comunque soggetta a dettagli e modalità di accesso che saranno successivamente comunicati.

Ad annunciarlo è stato il vicepremier Matteo Salvini subito dopo il Piano casa approvato giovedì in Consiglio dei ministri: è in arrivo un «sostegno all’affitto per i genitori separati» che lasciano la casa. Le cifre, ancora, non sono precise, ma per Salvini si aggireranno tra i 400 e i 500 euro al mese per un anno. La risorse stanziate ammontano a sessanta milioni di euro per il triennio 2026-2028. «Quello che ho in mente - ha chiarito Salvini - e su cui stiamo mettendo giù i bandi, è un contributo fra i quattro e i cinquecento euro al mese per un anno per genitori che dopo la separazione o il divorzio escono di casa perché rimane in casa l’altro coniuge».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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