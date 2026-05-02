La Juventus sta valutando l'acquisto di un difensore argentino, con il nome di un calciatore senese sotto osservazione. La cessione di altri giocatori ha aumentato le possibilità di inserimento nel reparto arretrato. Contestualmente, si parla di un possibile interesse di una grande squadra inglese per lo stesso calciatore, creando una possibile sfida tra club europei. La società bianconera continua a monitorare la situazione prima di prendere una decisione definitiva.

di Francesco Spagnolo Senesi alla Juve, i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo in difesa e l’argentino resta una possibilità. Attenzione, però, al Liverpool. I dettagli. Il panorama del calciomercato internazionale si sta infiammando attorno a un nome che potrebbe stravolgere gli equilibri della difesa bianconera. Le ultime indiscrezioni suggeriscono con forza la possibilità di vedere Senesi alla Juve, un’operazione che rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza per il reparto arretrato di Spalletti. Il centrale argentino, protagonista di stagioni solide in Premier League con la maglia del Bournemouth, è da tempo nel mirino della dirigenza torinese, decisa a blindare la porta con profili affidabili.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi alla Juve, aumenta la concorrenza per il centrale argentino: possibile duello con questa big inglese. I dettagli

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