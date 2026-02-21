Roma riecco Senesi | duello di mercato con la Juventus per l’argentino

Roma ha riaperto le trattative per Marcos Senesi, che ha giocato in Italia con successo. La causa è il desiderio della società di rafforzare la difesa con un giocatore affidabile. La Juventus si è interessata allo stesso profilo, creando un duello di mercato tra le due big. Senesi, reduce da una stagione positiva in Serie A, potrebbe presto tornare a indossare la maglia giallorossa, lasciando aperte diverse possibilità. La decisione finale dipenderà dai prossimi incontri tra club.

Ritorno di fiamma improvviso a Trigoria per un profilo mai realmente uscito dai radar: la Roma ha riallacciato i contatti per Marcos Senesi. Il difensore argentino, attualmente in forza al Bournemouth, è diventato l'obiettivo prioritario per puntellare la retroguardia giallorossa in vista della prossima stagione. Il centrale ex Feyenoord si trova nell'ultimo anno di contratto con il club inglese, condizione che ha scatenato un vero e proprio derby di mercato nazionale. La Juventus resta infatti vigile sulla finestra di svincolo, pronta a sfidare i capitolini per assicurarsi un mancino naturale di caratura internazionale a parametro zero.