Senesi alla Juve i bianconeri preparano il blitz per il centrale argentino | le ultimissime sulla trattativa

La Juventus ha deciso di puntare su Marcos Senesi per rafforzare la difesa, dopo aver notato le sue ottime prestazioni con il Feyenoord. La società ha fissato un nuovo incontro con l’entourage del centrale argentino, sperando di chiudere l’accordo entro la prossima settimana. I bianconeri sono pronti a offrire un contratto e un possibile prestito con diritto di riscatto, mentre il giocatore si mostra interessato all’idea di trasferirsi in Italia. La trattativa si sta intensificando in queste ore, con entrambe le parti che cercano un’intesa.

Senesi alla Juve, i bianconeri hanno in programma un nuovo incontro con il giocatore per arrivare alla fumata bianca. Le ultime sulla trattativa. Il calciomercato della "Vecchia Signora" entra nel vivo con una strategia chiara: rinforzare la difesa con profili di esperienza internazionale e, soprattutto, a costi contenuti. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che scalda il cuore dei tifosi bianconeri e conferma la lungimiranza della dirigenza torinese. Come riferito da Schira, il club ha rotto gli indugi per assicurarsi uno dei difensori più ambiti del panorama europeo. Il nome in cima alla lista dei desideri di Comolli è quello dell'attuale colonna del Bournemouth, il cui contratto in scadenza lo rende l'opportunità perfetta per elevare il livello del reparto arretrato di Spalletti.

