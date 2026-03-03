Sponsorizzazioni e Art Bonus | la collaborazione tra pubblico e privato permette di raccogliere 250mila euro

Il Settore Marketing Territoriale ha annunciato oggi un avviso pubblico volto a individuare sponsorizzazioni per finanziare iniziative, eventi e progetti turistici promossi dal Comune di Rimini nel periodo 2026-2027. La collaborazione tra enti pubblici e privati ha già portato alla raccolta di circa 250.000 euro attraverso queste sponsorizzazioni e l'Art Bonus. L'obiettivo è sostenere le attività programmate nel prossimo biennio.

Il Settore Marketing Territoriale ha pubblicato oggi l'avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno delle iniziative, degli eventi e dei progetti turistici organizzati o promossi dal Comune di Rimini nel biennio 2026-2027. Il bando si rivolge a imprese, associazioni, fondazioni e soggetti privati di varia natura interessati ad associare la propria immagine agli eventi della città, attraverso sponsorizzazioni finanziarie, tecniche o miste. I risultati ottenuti nell'ultimo biennio relativamente alle risorse complessivamente raccolte attraverso questo strumento hanno raggiunto i 220mila euro, a testimonianza di un crescente interesse da parte del tessuto imprenditoriale locale nei confronti delle iniziative turistiche promosse dall'Amministrazione.