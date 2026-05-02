Sempio convocato in Procura | Rispondo o non rispondo? I legali | scioglieremo la riserva il giorno prima

Il 2 maggio 2026 a Garlasco, un uomo coinvolto nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi è stato convocato presso la Procura. Durante l'incontro, ha chiesto se rispondere o meno alle domande degli inquirenti, mentre i suoi avvocati hanno annunciato che decideranno se chiarire la propria posizione un giorno prima. Mancano quattro giorni a un appuntamento che potrebbe essere determinante per il procedimento giudiziario.

Garlasco (Pavia), 2 maggio 2026 – Mancano quattro giorni a un appuntamento potenzialmente decisivo per questa nuova indagine sul delitto di Garlasco che vede Andrea Sempio unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. “Potenzialmente” perché il 38enne amico di Marco Poggi, fratello della vittima, potrebbe anche decidere di non rispondere alle domande dei pm di Pavia, che l’hanno convocato per il prossimo 6 maggio. https:www.ilgiorno.itpaviacronacadelitto-di-garlasco-andrea-sempio-xf9nbqlr “Rispondo o non rispondo?”. Sempio deciderà il giorno prima se rispondere alle domande oppure se depositare una memoria e rendere dichiarazioni spontanee....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sempio convocato in Procura: “Rispondo o non rispondo?”. I legali: scioglieremo la riserva il giorno prima Notizie correlate Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio: l’interrogatorio prima della chiusura indaginiGarlasco (Pavia), 29 aprile 2026 – Alla vigilia della chiusura definitiva delle indagini, Andrea Sempio, 38 anni e unico indagato in questo nuovo... Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio, il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio alle ore 10. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sempio convocato dalla procura: Uccise Chiara da solo; Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia per il 6 maggio. Il pm: Ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, Sempio convocato in procura il 6 maggio: Ha ucciso Chiara Poggi da solo; Mattino Cinque: Garlasco, Sempio indagato da solo e convocato in Procura Video. Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura il 6 maggio. Ha ucciso Chiara Poggi da soloAndrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 2007. Dovrà compa ... ansa.it Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da soloAndrea Sempio convocato a Pavia il 6 maggio: è l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle nuove indagini su Chiara Poggi ... ilfattoquotidiano.it Ore14 Rai2. . Garlasco. Andrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. Per i PM è l’unico autore del delitto di Chiara Poggi. Il commento di Milo Infante - facebook.com facebook Svolta nel delitto di Garlasco. Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. Secondo la Procura, Sempio avrebbe ucciso Chiara a seguito di un rifiuto sessuale. L’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e da motivi abietti. x.com