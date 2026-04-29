Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio | l’interrogatorio prima della chiusura indagini

Il 6 maggio, in prossimità della conclusione delle indagini, Andrea Sempio, di 38 anni e unico sospettato nel nuovo filone sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato chiamato in Procura a Pavia. La convocazione si è verificata il 29 aprile, giorno in cui si è reso noto che le indagini si avvicinano alla fase finale. La presenza dell'indagato è prevista prima della chiusura ufficiale delle indagini, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell'interrogatorio.

Garlasco (Pavia), 29 aprile 2026 – Alla vigilia della chiusura definitiva delle indagini, Andrea Sempio, 38 anni e unico indagato in questo nuovo filone sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10. Una convocazione a sorpresa, che arriva dopo quella andata a vuoto undici mesi fa, il 20 maggio 2025. All’epoca l’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, difeso da Angela Taccia e Massimo Lovati, aveva “declinato l’invito”: la difesa aveva sostenuto la nullità dell’atto in quanto mancava l’avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio: l’interrogatorio prima della chiusura indagini Garlasco, Sempio convocato in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio: l’interrogatorio prima della chiusura delle indagini Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio, il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio alle ore 10. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, per Sempio è l'ora decisiva. I pm pronti a scoprire le carte: Non è stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, ecco perché; Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini; Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio. Garlasco, Sempio convocato in Procura per un nuovo interrogatorio: verso la chiusura delle indaginiIl 38enne sarà nuovamente ascoltato dai pm che hanno riaperto il caso ipotizzando il reato di omicidio in concorso ... affaritaliani.it Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. L’anno scorso non si presentòAlla vigilia della chiusura indagini definitiva per il delitto di Chiara Poggi, l’unico indagato in questo secondo filone è atteso negli stessi uffici dove il 20 maggio non andò per un vizio di forma ... ilgiorno.it ULTIM’ORA Garlasco, Andrea Sempio convocato "a sorpresa" dalla Procura di Pavia - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com