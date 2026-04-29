Garlasco Sempio convocato in Procura il 6 maggio | ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini
Il 38enne Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio alle ore 10, nell'ambito di un'inchiesta sulla vicenda di Garlasco. Si tratta dell'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini. La convocazione è avvenuta in un momento in cui si attendeva una decisione sul prosieguo del procedimento.
Andrea Sempio, il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio alle ore 10. L'uomo dovrà presentarsi davanti ai pm a pochi giorni dall’imminente chiusura delle indagini. Il 20 maggio scorso fu convocato ma non si presentò.🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, Sempio convocato in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini
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