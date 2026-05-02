Seat 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Seat, marchio spagnolo del gruppo Volkswagen, è stato fondato nel 1950 a Martorell, vicino a Barcellona, e dal 1986 fa parte del gruppo VW. Nel 2026, la casa automobilistica presenta una gamma di modelli vari, con differenze di prezzo e caratteristiche. La scelta tra i vari veicoli dipende dalle esigenze di spazio, tecnologia e budget dei clienti. La presentazione ufficiale dei nuovi modelli si è svolta recentemente, offrendo un quadro aggiornato delle proposte disponibili.

Seat è il marchio spagnolo del gruppo Volkswagen, fondato nel 1950 a Martorell (Barcellona) e parte del gruppo VW dal 1986. Dal 2018, con la nascita di Cupra come brand sportivo autonomo, Seat ha progressivamente ridotto la propria gamma e dirottato lo sviluppo dei modelli più sportivi e dei BEV sotto il marchio Cupra. Oggi la gamma 2026 in Italia è composta da modelli “cityfamily” tutti termici (benzina e diesel) o mild hybrid: Ibiza, Arona, Leon (anche Sportstourer SW), Ateca e Tarraco. Si parte da 16.000 € per la Ibiza e si arriva oltre i 39.000 € per la Tarraco Xperience. Vediamo cosa scegliere. Tutti i modelli Seat 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note Ibiza utility B benzina 16.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Seat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere SEAT Ibiza 2026 | EL ICÓNICO MODELO SE ACTUALIZA!!! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SEAT & CUPRA tornano in utile nel primo trimestre 2026; Nuova SEAT Ibiza FR: rata da 169 euro al mese e stile sportivo accessibile; Svelato il prezzo della nuova Toyota Yaris Cross; Seat apre a Barcellona un nuovo polo per l’economia circolare | Quattroruote.it. SEAT & CUPRA tornano in utile nel primo trimestre 2026SEAT & CUPRA chiudono il primo trimestre 2026 con 43 milioni di utile operativo, grazie a CUPRA, taglio costi e Tavascan. SEAT & CUPRA chiude ... affaritaliani.it Seat Ibiza 2026, il listino parte da 16mila euro: allestimenti, motori, prezzi e versioniIn un momento storico in cui i prezzi delle automobili nuove sono in continua crescita, Seat va controcorrente: la nuova Ibiza, svelata alla fine del 2025, viene proposta con un listino inferiore ... gazzetta.it Seat Ibiza … giovane, calda, mediterranea! Piccola fuori ma grande nelle emozioni Ibiza FR • 09/2024 • Benzina • 5 porte • 21.400 km • 19.500 € PIENO CARBURANTE IN OMAGGIO!! + PROMO PACCHETTO MANUTENZIONE, CHIEDI INFO! P - facebook.com facebook