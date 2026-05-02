La nave Sea Watch è rimasta ferma nel porto italiano da circa 45 giorni, a causa di un procedimento legale legato a un'operazione di soccorso in mare. Durante le attività di salvataggio, la nave ha deciso di non rispettare le indicazioni delle autorità tunisine, proseguendo con l'intervento. La questione solleva anche il tema delle possibilità di sanzioni da parte dell’Italia per un’operazione svolta in acque di uno stato straniero.

? Cosa scoprirai Perché la Sea Watch ha ignorato le autorità tunisine durante il soccorso?. Come può l'Italia sanzionare un intervento avvenuto in acque straniere?. Chi deve rispondere legalmente del mancato coordinamento nelle zone SAR?. Quali conseguenze avrà la sentenza del tribunale di Agrigento per le ONG?.? In Breve Ricorso presentato presso il tribunale di Agrigento per contestare il fermo della nave.. Intervento avvenuto presso la piattaforma petrolifera Didon tra Tunisia e Libia.. Soccorso di 44 persone rimaste intrappolate per quattro giorni sulla struttura.. Contestazione per mancata coordinazione con le autorità tunisine in acque SAR.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sea Watch bloccata in Italia: 45 giorni di fermo per il soccorso in mare

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