Sea-Watch 5 di nuovo in mare | revoca del fermo a Catania ripartono le operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale

Sea-Watch 5 torna a navigare dopo che il tribunale di Catania ha revocato il fermo imposto giorni fa. La causa è stata una richiesta legale presentata dall’associazione, che ha dimostrato la conformità alle norme di sicurezza. La nave ha già ripreso le attività di soccorso nel Mediterraneo centrale, dove negli ultimi mesi si sono intensificati gli arrivi di migranti. Con questa decisione, le operazioni di salvataggio riprendono a pieno ritmo, portando avanti il lavoro iniziato da settimane. La nave si trova ora al largo delle coste italiane.

Sea-Watch 5: Revocato il Fermo, Ritorno in Mare e Nuove Sfide nel Mediterraneo. Catania ha dato il via libera alla ripresa delle operazioni di soccorso della Sea-Watch 5. Il tribunale catanese ha revocato il provvedimento di fermo che gravava sulla nave dell'organizzazione non governativa tedesca, permettendole di tornare a operare nel Mediterraneo centrale. La decisione, giunta dopo un'attenta valutazione del caso, fa seguito a un intervento di soccorso avvenuto lo scorso 25 gennaio in acque internazionali, nella zona SAR libica, che ha visto il salvataggio di diciotto persone, tra cui due bambini.