Migranti e Ong la pacchia è finita 45 giorni di fermo per Aurora di Sea Watch che replica | denunceremo in Italia e Germania

Una nave di una Ong tedesca è stata bloccata al porto di Lampedusa dalla Prefettura di Agrigento dopo che sono stati segnalati sbarchi non autorizzati di migranti e violazioni delle procedure. A bordo, un membro dell'organizzazione ha annunciato che presenterà denuncia in Italia e Germania. Nel frattempo, un'altra imbarcazione con migranti, gestita da Sea Watch, è stata sottoposta a un fermo di 45 giorni, con la volontà di denunciare le autorità italiane e tedesche.

Migranti, schiaffo alla Ong tedesca: sbarco selvaggio a Lampedusa e regole violate, la Prefettura di Agrigento blocca la nave. Siamo alle solite, ma stavolta la linea della fermezza non arretra: il provvedimento arriva per la Ong tedesca in merito allo sbarco arbitrario nel porto scelto ad hoc: la Prefettura di blocca la nave. Le autorità giudiziarie di Agrigento hanno notificato un fermo amministrativo di ben 45 giorni per la Aurora, la nave veloce della Ong tedesca Sea-Watch. Il motivo? Il solito vizio di ignorare le leggi e le direttive dello Stato italiano. L’imbarcazione ha infatti sbarcato oltre 40 immigrati a Lampedusa, disattendendo platealmente l’assegnazione del porto di Porto Empedocle.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti e Ong, la pacchia è finita, 45 giorni di fermo per Aurora di Sea Watch che replica: denunceremo in Italia e Germania Migranti, 45 giorni di stop per la nave di Sea-Watch. La Ong: “Ora denuncia penale”La nave Aurora di Sea-Watch è stata fermata in porto per 45 giorni: questa la decisione della prefettura di Agrigento per la piccola nave della Ong... Sottoposta a fermo la nave di Sea-Watch Aurora dopo aver salvato 44 migrantiAGI - Sottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea-Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati...