In un confronto tra due stili, alcuni osservatori affermano che uno si distingue per la retorica e l’altro per la grammatica. Si parla di un approccio che si manifesta attraverso parole e discorsi, e di un altro più concreto, strutturato, che segue regole e schemi precisi. Un’immagine evocativa richiama l’idea di un tramonto sul lungolago, bello e dolce ma destinato a svanire rapidamente.

C’è una bellezza che assomiglia a certi tramonti sul lungolago struggente, carica di promesse, ma maledettamente effimera. È la bellezza del Como di Cesc Fabregas, una creatura che palleggia con la grazia invidiabile e la presunzione di chi crede che il calcio sia, prima di tutto, un esercizio di stile. A Napoli si direbbe: “Sì, è bello, ma nun abballa”. Il Como ballicchia, in realtà, ma lo fa senza mai trovare il tempo del tango sotto porta. Dall’altra parte c’è il Napoli di Conte che non è retorica, no: se Fàbregas è lo sfumato, Conte è la massa. È materia bruta, è un muro di gomma che assorbe l’urto e restituisce noia, in un’accezione quasi filosofica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se Fabregas è retorica, Conte è grammatica

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