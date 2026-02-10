Napoli-Como | formazioni ufficiali e scelte di Conte e Fabregas

Al Maradona va in scena la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sia Conte che Fabregas hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo. I tifosi sono già caldi, pronti a tifare i loro beniamini in questa prima uscita della stagione.

Tutto pronto al Maradona per la sfida di Coppa Italia, dove il Napoli debutta nella competizione affrontando il Como in una gara da dentro o fuori che non ammette calcoli. Antonio Conte sceglie il 3-4-2-1, puntando su equilibrio e gestione del pallone: Lobotka ed Elmas formano la diga centrale, con Mazzocchi e Olivera chiamati a dare ampiezza. Alle spalle di Højlund agiscono Giovane e Vergara, una coppia giovane e tecnica che segnala la volontà di tenere alto il ritmo senza rinunciare alla qualità. Il Como risponde con il 4-2-3-1 disegnato da Cesc Fàbregas, un sistema votato al palleggio e alla costruzione ragionata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Como: formazioni ufficiali e scelte di Conte e Fabregas Approfondimenti su Napoli Como Formazioni ufficiali Napoli Como, le scelte di Conte e Fabregas per i quarti di Coppa Italia Questa sera alle 21:00 scendono in campo Napoli e Como per i quarti di finale di Coppa Italia. Formazioni ufficiali Como Milan: le scelte di Fabregas e Allegri Ecco le formazioni ufficiali di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 202526. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Napoli-Como live dalle 21, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Fabregas; Napoli-Como, le probabili formazioni: le possibili scelte di Conte e Fabregas; Napoli-Como di Coppa Italia: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni; Napoli-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni. Napoli-Como live dalle 21, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e FabregasDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... leggo.it Napoli – Como: ecco le formazioni ufficiali!Oggi Napoli – Como: formazioni ufficiali, ecco tutte le info in merito alla sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Oggi alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si ... generationsport.it Non solo l'attesa per Napoli-Como: al Maradona spunta anche la protesta della Curva A "Trasferte vietate, torti arbitrali e mercato bloccato, MA NESSUNO PARLA", quanto scritto sul volantino firmato dagli Ultras della Curva azzurra COSA NE PENSATE - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli-Como, l’arrivo del pullman degli azzurri a Castel Volturno x.com

