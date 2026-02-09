Coppa Italia | Conte sfida Fabregas McTominay non ci sarà

Il Napoli si prepara alla partita di domani contro il Como senza McTominay, che il tecnico Conte ha deciso di non rischiare. L’obiettivo è preservarlo in vista degli impegni di campionato. Al suo posto, ci sarà un Politano in più, mentre la sfida tra Conte e Fabregas si prospetta interessante.

Tempo di lettura: 3 minuti Privo di McTominay, che Conte intende preservare in vista degli impegni di campionato, e con un Politano in più: è così che il Napoli si prepara alla sfida di domani col Como. In ballo l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Un match che si annuncia duro per gli azzurri che hanno nelle gambe la stanchezza accumulata nella vittoriosa trasferta di Genova ottenuta nel finale in dieci uomini. E che contro avranno la squadra di Fabregas, reduce invece da una domenica di riposo in attesa di recuperare il match col Milan. Partirà dalla panchina Politano, mentre non sarà della partita – a meno di sorprese – McTominay che sarà tenuto a riposo per i dolori accusati a glutei e coscia, in modo da arrivare poi pronto alla sfida di campionato di domenica contro la Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Martedì sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como nei quarti di Coppa Italia.

In un commento recente, Antonio Conte ha commentato la Supercoppa, sottolineando come la vittoria possa lasciare un segno nella storia.

Coppa Italia, Napoli: Conte sfida il giochista Fabregas ma arriva l’accusa che scatena il webIl Napoli affronta il Como di Fabregas in Coppa Italia tra incertezze, infortuni e il rebus McTominay. Sul web, intanto, si accende una polemica per alcune accuse a Conte. sport.virgilio.it

Coppa Italia, Napoli-Como: Conte sfida Fabregas per la semifinale(Adnkronos) - Il Maradona, in attesa del big match di campionato contro la Roma domenica prossima, accende i riflettori sulla Coppa Italia: martedì sera Napoli e Como si contendono un posto in semifin ... msn.com

