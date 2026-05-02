Scuole paritarie al via in Senato l’esame sulla ricostruzione di carriera Anief | Quel servizio deve essere riconosciuto per intero

Lunedì 4 maggio, la VII Commissione del Senato ha iniziato l'esame del disegno di legge 1792, che apporta modifiche all’articolo 485 del testo unico del decreto legislativo n. Le discussioni riguardano anche le scuole paritarie e la ricostruzione di carriera, con una posizione di riferimento espressa da rappresentanti dell’associazione professionale, che chiedono il riconoscimento integrale di un servizio specifico.

Lunedì 4 maggio la VII Commissione del Senato avvia la discussione sul disegno di legge 1792, che modifica l’articolo 485 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 in materia di riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie prima dell’immissione in ruolo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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