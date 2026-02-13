Presentato in Senato il DDL per riconoscere il servizio docente nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera

Il ddl è stato presentato in Senato per permettere ai docenti delle scuole paritarie di far valere il loro servizio nel processo di avanzamento di carriera. La proposta nasce dopo che molti insegnanti hanno segnalato di aver perso anni di anzianità a causa delle differenze tra scuole statali e paritarie. Ora, il Parlamento si occupa di trovare una soluzione concreta per riconoscere il loro lavoro e garantire una progressione più equa.

Si riapre in Parlamento il confronto sul riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente. È stato infatti presentato in Senato il disegno di legge S.1792, sottoscritto da 20 senatori e annunciato l'11 febbraio.