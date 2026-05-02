In diverse regioni del paese, studenti e insegnanti sono scesi in piazza per chiedere la sospensione dei test Invalsi e delle riforme scolastiche in corso. Le proteste riguardano principalmente il modo in cui vengono valutate le competenze degli alunni e le modalità di insegnamento adottate. Contestualmente, si segnalano anche richieste di miglioramenti contrattuali per il personale docente, che evidenziano un calo del potere d'acquisto del 30% negli ultimi anni.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i test Invalsi il percorso degli studenti della primaria?. Perché il potere d'acquisto dei docenti è calato del 30%?. Cosa cambierà per gli studenti tecnici con il passaggio a 4 anni?. Chi bloccherà fisicamente lo svolgimento dei test nelle scuole?.? In Breve Calo del 30 per cento del potere d'acquisto per docenti e personale ATA in 30 anni.. Mercoledì 6 maggio sciopero breve dei docenti della primaria contro i test Invalsi.. Giovedì 7 maggio Cub Sur, Sgb e Flc Cgil protestano per gli istituti tecnici.. Riforma tecnica prevede riduzione del percorso di studi da 5 a 4 anni.. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026, i sindacati della scuola avviano tre diverse mobilitazioni nazionali per contestare le ultime riforme e la gestione dei test Invalsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola, mobilitazioni nazionali: stop ai test Invalsi e riforme

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