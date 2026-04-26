Nella lotta per lo scudetto di Serie A, l’Inter ha diverse possibilità di conquistare il titolo prima della fine del campionato. Alcune combinazioni di risultati potrebbero consentire alla squadra di assicurarsi il primo posto anche prima di disputare la partita contro il Parma. Tuttavia, l’Inter deve attendere ancora qualche turno per poter festeggiare ufficialmente la conquista dello scudetto.

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© Calcionews24.com - Corsa scudetto Serie A, tutte le combinazioni per il tricolore all’Inter: può arrivare anche prima di giocare col Parma!

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