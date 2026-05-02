Domani sera allo Stadio Giuseppe Meazza si potrebbe mettere fine a un’attesa di 37 anni, con la possibilità di conquistare il titolo in casa. La squadra si prepara alla partita decisiva, che potrebbe portare il tricolore nel proprio stadio dopo quasi quattro decenni. La sfida rappresenta un appuntamento importante per i tifosi, che aspettano da tempo questo momento.

di Stefano Cori Scudetto allo Stadio Giuseppe Meazza in casa: domani sera potrebbe finire un’attesa che dura dal 1987. L’Inter può vincere lo Scudetto, il ventunesimo della sua storia, in questa giornata di campionato. Se il Napoli non perdesse a Como o il Milan dovesse vincere col Sassuolo, l’Inter potrebbe festeggiare lo Scudetto domenica sera al Meazza battendo il Parma. La vittoria aritmetica in casa manca dal 1989 quando, con il 2-1 al Napoli, i nerazzurri poterono festeggiare davanti ai suoi tifosi. Anche due anni fa l’aritmetica arrivò allo Stadio San Siro ma si giocava “in casa” del Milan. Il derby finito 1-2 consegnò il ventesimo tricolore e la seconda stella alla squadra allora guidata da mister Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto a San Siro in casa: potrebbe finire un’attesa lunga 37 anni!

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