Scrittura creativa a Ivrea | i testi degli allievi dell' UniTEP in mostra alla Sala Santa Marta

Martedì 12 maggio, alle 16.30, nella Sala Santa Marta di Ivrea si terrà l’esposizione dei saggi finali dei corsi di scrittura creativa organizzati dall’Università Popolare della Terza Età e dell’Educazione Permanente. Gli allievi presenteranno i loro testi, frutto di un percorso formativo di primo e secondo livello. La mostra si svolgerà nel pomeriggio, coinvolgendo i partecipanti dei corsi e il pubblico interessato.