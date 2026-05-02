Scrittura creativa a Ivrea | i testi degli allievi dell' UniTEP in mostra alla Sala Santa Marta
Martedì 12 maggio, alle 16.30, nella Sala Santa Marta di Ivrea si terrà l’esposizione dei saggi finali dei corsi di scrittura creativa organizzati dall’Università Popolare della Terza Età e dell’Educazione Permanente. Gli allievi presenteranno i loro testi, frutto di un percorso formativo di primo e secondo livello. La mostra si svolgerà nel pomeriggio, coinvolgendo i partecipanti dei corsi e il pubblico interessato.
Il pomeriggio di martedì 12 maggio, a partire dalle ore 16.30, la Sala Santa Marta di Ivrea ospiterà i saggi conclusivi dei corsi di scrittura creativa di primo e secondo livello organizzati dall'Università Popolare della Terza Età e dell’Educazione Permanente (UniTEP). L'evento, aperto a tutta.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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