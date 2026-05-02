In Ticino, circa 1.800 ragazzi parteciperanno a un campo estivo senza l’uso di cellulari, con l’obiettivo di favorire un contatto più diretto con la natura. Durante l’attività, gli animatori si occuperanno della gestione dei dispositivi mobili dei partecipanti, che non saranno ammessi durante il soggiorno. I volontari incaricati di coordinare le 29 sezioni locali sono stati scelti tra persone impegnate nel settore del tempo libero e dell’educazione giovanile.

? Cosa scoprirai Come gestiranno gli animatori i cellulari dei ragazzi durante il campo?. Chi sono i volontari che coordineranno le 29 sezioni ticinesi?. Perché questa scelta educativa punta a proteggere lo sviluppo cognitivo?. Quali conseguenze avrà questo esperimento sulle future attività scout?.? In Breve Evento in Valle di Blenio dal 25 luglio al 7 agosto 2026.. Mila Passardi e Gioele Beltraminelli coordinano cento volontari per le 29 sezioni.. Marta Gentile sottolinea l'importanza del dialogo senza schermi per i partecipanti.. L'ultimo grande incontro cantonale a Dalpe si era svolto nel 2013.. Oltre 1.800 giovani scout si riuniranno tra...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scout in Ticino: 1.800 ragazzi senza cellulari per tornare alla natura

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