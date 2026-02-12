Stop ai cellulari in classe l’affondo di Crepet | Almeno fino alla terza media Nessun intento punitivo i ragazzi rischiano danni cognitivi

Paolo Crepet propone di bandire gli smartphone dalle aule almeno fino alla fine della terza media. Lo psichiatra spiega che l’obiettivo non è punire, ma proteggere i giovani da possibili danni al cervello. Crepet critica i genitori che spesso difendono l’uso dei telefoni in classe, sottolineando che le ricerche dimostrano come l’uso eccessivo possa influire negativamente sulle capacità cognitive dei ragazzi. L’idea è di creare un ambiente più sicuro e meno distraente per i giovani studenti.

