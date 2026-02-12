Stop ai cellulari in classe l’affondo di Crepet | Almeno fino alla terza media Nessun intento punitivo i ragazzi rischiano danni cognitivi
Paolo Crepet propone di bandire gli smartphone dalle aule almeno fino alla fine della terza media. Lo psichiatra spiega che l’obiettivo non è punire, ma proteggere i giovani da possibili danni al cervello. Crepet critica i genitori che spesso difendono l’uso dei telefoni in classe, sottolineando che le ricerche dimostrano come l’uso eccessivo possa influire negativamente sulle capacità cognitive dei ragazzi. L’idea è di creare un ambiente più sicuro e meno distraente per i giovani studenti.
Paolo Crepet promuove il divieto di smartphone a scuola. Per lo psichiatra l'iniziativa tutela i giovani da evidenti danni cognitivi, superando l'egoismo di molti genitori. Contro gli interessi dei colossi web, l'esperto auspica lo stop ai social almeno fino alla terza media per favorire la crescita reale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
