A un mese dall'inizio della stagione degli stoccaggi, l’Italia ha raggiunto quasi il 50% di riempimento dei depositi di gas, superando di gran lunga la media europea. Nonostante l’aumento dei prezzi, il Paese si attesta tra quelli con le scorte più elevate nel continente, mantenendo una posizione di leadership in questa fase. La situazione dei depositi di gas si conferma quindi positiva rispetto ad altri Paesi europei.

A un mese esatto dall’avvio della stagione degli stoccaggi, l’Italia sfiora il 50% di riempimento dei depositi di gas, superando nettamente la media europea e confermandosi tra i Paesi più virtuosi del continente. Un risultato ancora più significativo perché ottenuto in un contesto di prezzi in forte rialzo, con il Ttf di Amsterdam che ha chiuso la settimana a 45,76 euro al MWh, sui massimi dal 14 aprile scorso. Il quadro europeo. I dati di Gas Infrastructure Europe (GIE) fotografano uno scenario a due velocità all’interno dell’Unione Europea. L’Italia dispone di 101,6 TWh in stoccaggio, equivalenti a quasi il 50% della capacità nazionale. Gli altri principali Paesi europei restano ancora lontani da questi livelli, soprattutto se si considerano quelli con maggiore capacità complessiva di stoccaggio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scorte del gas, l’Italia sfiora il 50%: record Ue nonostante i prezzi in rialzo

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L’Italia accelera sulle scorte di gas portandosi a sfiorare il 50%, contro il 32,7% dell’Ue e il 25,7% della Germania a un mese esatto dall’avvio degli stoccaggi e il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. Leggi l’articolo completo su RaiNews.it - facebook.com facebook