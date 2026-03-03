il prezzo del gas sfiora i 60 euro prezzi dei carburanti in rialzo

Il prezzo del gas raggiunge quasi i 60 euro al megawattora, continuando la sua crescita dopo un avvio già molto forte. Nel frattempo, anche i prezzi dei carburanti sono in aumento, contribuendo a un quadro di mercato in evoluzione. La situazione si mantiene stabile nonostante le variazioni di prezzo, con il mercato energetico che mostra segnali di forte pressione.

Il prezzo del gas non arresta il rally e sfiora i 60 euro al megawattora, dopo un avvio già in forte rialzo. Sull'andamento delle quotazioni pesano la chiusura dello stretto di Hormuz e l’interruzione della produzione di gas naturale liquefatto dopo gli attacchi militari all’impianto di Ras Laffan. Ad Amsterdam le quotazioni hanno raggiunto i 59,45 euro al megawattora, per poi ripiegare a 54,31 euro con un aumento del 24%. Carburanti in rialzo Deciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il gasolio è al livello più alto dal 28 febbraio 2025. E’ quanto emerge dalla... 🔗 Leggi su Feedpress.me

