Scopri il Bosco delle Fragole in Campania | natura pic-nic e la straordinaria spiaggia rossa

Nel cuore della Campania si trova il Bosco delle Fragole, un’area naturale che offre spazi per picnic e relax immersi nella natura. Tra sentieri, alberi e zone verdi, è possibile trascorrere alcune ore all’aperto con familiari e amici. A breve distanza si trova anche una spiaggia caratterizzata da una particolare colorazione rossa, che attira visitatori e appassionati di natura. La zona è nota per le sue caratteristiche ambientali e le possibilità di svago.

"> Il Bosco delle Fragole a Eboli: Un’Esperienza Unica per Tutta la Famiglia. Dal 1 maggio al 2 giugno 2026, ogni weekend, l’Oasi Vivinatura di Lagosele a Eboli, in provincia di Salerno, si trasformerà in un magico “Bosco delle Fragole”. Questo evento, per la prima volta che si svolge in Italia, è organizzato da “Ma dove vivono i cartoni?” e offre a grandi e piccini l’opportunità di esplorare un vero campo di fragole, immersi in un’atmosfera da favola. In un contesto naturale affascinante, i partecipanti avranno la possibilità di passeggiare tra i filari di fragole, mentre una serie di attività renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Scopri il Bosco delle Fragole in Campania: natura, pic-nic e la straordinaria spiaggia rossa. Notizie correlate Leggi anche: Parco Pane, magia di fine inverno. Passeggiate e pic-nic nella natura Al Parco il Pic nic d'ItaliaDal 24 al 26 aprile, e dal 30 aprile al 3 maggio, torna al Parco di Monza il Pic Nic d'Italia, giunto alla sua nona edizione, l'evento organizzato da... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tante cose non le so di Elisa Levi: un racconto ipnotico al limitare del bosco; Sostegno impianti zootecnici in aree montane; Sicilia, bosco di Santo Pietro: un trekking tra le antiche querce; Grazie bosco nostro quotidiano, che ci proteggi dalle frane. Grignasco, escursione guidata alla scoperta delle tracce del boscoDomenica 3 maggio è in programma una giornata nel territorio di Ara, a Grignasco, con le Guide Ufficiali delle Aree Protette della Valsesia. Il percorso sarà dedicato ai segni lasciati dagli animali e ... valsesianotizie.it Scopri i superpoteri del boscoIl nostro quotidiano ha la palette blu grigia degli schermi del Pc, l’odore dello smog e delle sigarette elettroniche, il suono molesto e rumoroso della città. Del verde, dei suoi profumi e colori per ... donnamoderna.com Ruud Gullit non le manda a dire Scopri cosa ha detto a Rafael Leao nel primo commento - facebook.com facebook È online la brochure 2026 delle @FrecceTricolori! Clicca il link, scopri i volti e le curiosità della 66ª stagione di evoluzioni della pattuglia acrobatica dell’ #AeronauticaMilitare. aeronautica.difesa.it/flipbook/frecc… #insiemepiùinalto #latuasquadrachevola # x.com