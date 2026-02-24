Parco Pane magia di fine inverno Passeggiate e pic-nic nella natura
Il parco Pane si riempie di vita grazie alla recente fioritura, causata dal lieve riscaldamento di fine inverno. Centodieci chilometri di sentieri si popolano di camminatori e famiglie, che approfittano delle temperature più miti per scoprire ville, cascine e specchi d’acqua. La presentazione ufficiale dei percorsi ha attirato numerosi visitatori, desiderosi di godersi la natura dopo il gelo intenso. La stagione si apre con un’energia nuova nel parco.
Sogno di una fioritura di fine inverno. Il paradiso dei runner torna in tutta la sua bellezza: 107 chilometri di sentieri per passeggiate e pic-nic dopo il grande freddo tra ville, cascine, rogge, canali, specchi d’acqua con presentazione ufficiale dei percorsi. Ciceroni d’eccezione, le guardie ecologiche volontarie, l’appuntamento è per l’8 marzo al Bosco della Bruciata (in via Gargantini a Carnate alle 10.30, iscrizione obbligatoria all’indirizzo [email protected]). Il Parco Pane rinasce in tutto il suo splendore, 4mila ettari di natura incontaminata fra hinterland, Brianza e Lecchese, amatissimi da famiglie e ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
