Scopre il tradimento così lo narcotizza e lo evira nel sonno | il caso nel Salernitano

Una donna di 35 anni ha somministrato farmaci al marito, che si trovava nel sonno, e successivamente lo ha evirato. L'episodio si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, senza che ci fosse stata una lite o un confronto acceso prima dell'azione. La donna ha agito dopo aver scoperto il presunto tradimento del marito, che si trovava in stato di incoscienza al momento dell'intervento.

Lo ha stordito con i farmaci e poi, mentre lui era incapace di difendersi, lo ha evirato. Non c’è stata discussione né lite accesa: ad Angri, in provincia di Salerno, una donna di 35 anni ha deciso di vendicare così il tradimento del marito. La vittima, un uomo di 41 anni, si trova ora in condizioni gravissime all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dopo essere stato trovato in una «pozza di sangue» all’interno della sua abitazione in via Zurlo. La scoperta del tradimento. Tutto è iniziato quando la donna, originaria del Bangladesh come il marito, ha scoperto che l’uomo intratteneva una relazione con un’altra donna. Invece di affrontare la crisi coniugale, la 35enne ha pianificato una punizione che ricalca fedelmente il celebre caso statunitense di Lorena Bobbitt.🔗 Leggi su Open.online

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