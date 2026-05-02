Scoppia l' incendio nel cuore della notte pompieri in azione per ore | distrutta l' ex discoteca

Nella notte, intorno alla mezzanotte, si è verificato un incendio che ha coinvolto l'ex discoteca Gufo-Burrocacao a Brisighella. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme. L'edificio è stato completamente distrutto dall'incendio, che ha provocato danni ingenti alla struttura. Sul posto sono ancora in corso accertamenti per determinare le cause dell'incendio.

Un grave incendio è scoppiato stanotte, intorno alla mezzanotte, devastando l'ex discoteca Gufo-Burrocacao a Brisighella. Il rogo, da quanto ricostruito finora, avrebbe coinvolto prevalentemente il tetto della struttura, finendo per causare gravi danni.Sul posto sono subito accorsi i Vigili del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Divampa un misterioso incendio nel cuore della notte: distrutta un’Audi A4 Incendio a Forlì: fiamme nel cuore storico, pompieri in azioneUn incendio ha colpito un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Placucci, nel cuore del centro storico di Forlì, nel pomeriggio di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scoppia l'incendio nel cuore della notte, pompieri in azione per ore: distrutta l'ex discoteca; Scoppia l’incendio in una lavanderia industriale, ipotesi cortocircuito; Ivrea, esplode una bomba carta nel parcheggio del tribunale e scoppia un incendio; Bassano, scoppia l'incendio in una villetta: paura e danni. Accendono la brace sul terrazzino e scoppia l’incendio, donna intossicataPaura per una famiglia congolese in via del Murillo a Latina Scalo. Intervento di Vigili del fuoco, ambulanza e polizia: 58enne trasferita in ospedale in condizioni non gravi ... latinaoggi.eu Scoppia un incendio in casa, anziana in sedia a rotelle non riesce a fuggire e muore carbonizzataTragedia nella serata di ieri giovedì 30 aprile a Sogliano Cavour, in provincia di Lecce. Una donna di 83 anni - Fulvia Maniglia, originaria di Monteroni di Lecce - è morta carbonizzata nell’incendio ... today.it Le offese alla consigliera Cristiana Giongo per errore vengono proiettate e scoppia il caso - facebook.com facebook Passeggero rifiuta di chiudere la telefonata durante il decollo: scoppia il caos sul volo della Delta Air Lines x.com