Divampa un misterioso incendio nel cuore della notte | distrutta un’Audi A4

LECCE – Divampa un incendio nel cuore della notte: distrutta un’Audi A4. È accaduto intorno alle 2 a Galatone, in via Matteotti, dove un isolato è stato svegliato dal frastuono provocato dal rogo e dal crepitio dei vetri. Sono stati infatti i residenti ad allertare la sala operativa del 115 per segnalare la presenza delle fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero propagarsi anche agli altri mezzi presenti. La vettura colpita, modello station wagon, si trovava parcheggiata nelle vicinanze di un’abitazione che, fortunatamente, non è stata danneggiata.🔗 Leggi su Lecceprima.it

