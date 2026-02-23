Incendio a Forlì | fiamme nel cuore storico pompieri in azione

Un incendio scoppiato nel cuore storico di Forlì ha coinvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Placuci, causando il rapido intervento dei vigili del fuoco. La causa sembra essere un cortocircuito elettrico, che ha generato un rogo che ha danneggiato le stanze e causato il fumo diffuso. I pompieri hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno è rimasto ferito.

Un incendio ha colpito un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Placucci, nel cuore del centro storico di Forlì, nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio 2026. Due squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute rapidamente per contenere le fiamme, che si sono sviluppate in modo rapido. L'allarme è scattato con condizioni meteorologiche favorevoli: nubi sparse e temperature miti, intorno ai 12 gradi. L'intervento tempestivo ha evitato che il fuoco si propagasse ad altri appartamenti dello stabile, ma i dettagli sull'origine dell'incendio e sull'entità dei danni non sono ancora noti. La zona di via Placucci, nota per il suo valore storico e architettonico, ha reso l'intervento ancora più delicato, con i pompieri che hanno lavorato per garantire la sicurezza degli abitanti e preservare l'integrità degli edifici circostanti.