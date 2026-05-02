Scoppia la bombola di Gpl nell’appartamento | madre di 74 anni e il figlio di 47 ustionati dalle fiamme

A Berzo Demo, in provincia di Brescia, una bombola di GPL è esplosa all’interno di un appartamento. L’incidente ha causato un incendio che ha interessato una donna di 74 anni e il suo figlio di 47, entrambi ustionati. Il figlio ha riportato gravi ferite e si trova sotto le cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Berzo Demo (Brescia), 2 maggio 2026 – Una bombola di Gpl che esplode all’improvviso provocando una fiammata che investe in pieno madre e figlio, quest’ultimo rimasto gravemente ustionato. L’incidente domestico si è verificato questa mattina in una casa della frazione Di Monte di Berzo Demo, paese di poco più di mille abitanti della Val Camonica in provincia di Brescia. È successo intorno alle 8 del mattino: è bastato, come purtroppo succede in questi casi, accendere la luce – probabilmente madre e figlio si erano appena alzati – per fare da miccia dopo che il gas era silenziosamente uscito dalla bombola nelle ore precedenti. https:www.ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoppia la bombola di Gpl nell’appartamento: madre di 74 anni e il figlio di 47 ustionati dalle fiamme Notizie correlate Scoppia incendio in un appartamento: ustionati mamma e figlio di 5 anniI carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22,30, in via Vicinale a Giugliano per un incendio all’interno... Leggi anche: Scoppia bombola di gas: 4 feriti nell'inferno di fuoco nell'appartamento Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio a un barbecue, scoppia una bombola di gas a Bassano; Bassano, scoppia l'incendio in una villetta: paura e danni; ?Scoppia bombola in un residence a San Vito Lo Capo; Scoppia un incendio in casa, anziana in sedia a rotelle non riesce a fuggire e muore carbonizzata. Scoppia la bombola di Gpl nell’appartamento: madre di 74 anni e il figlio di 47 ustionati dalle fiammeBerzo Demo, la deflagrazione alle 8 del mattino in una frazione del Comune della Val Camonica. L’uomo, in gravi condizioni, è stato portato al Niguarda di Milano ... ilgiorno.it Terrore in un'abitazione: accende la luce e scoppia una bombola Gpl. Un uomo di 47 anni elitrasportato al NiguardaBERZO DEMO. Un boato fortissimo, le fiamme, due persone in ospedale per le ustioni riportate e una casa danneggiata. Momenti di autentico terrore si sono vissuti nel corso della mattinata di oggi, sab ... ildolomiti.it Scoppia un giallo sulla durata del decreto: la Gazzetta Ufficiale afferma che il taglio delle accise sarà fino al 10 maggio e non fino al 22. Poi il chiarimento dopo le proteste del Codacons - facebook.com facebook Concertone, “Bella Ciao” riscritta: scoppia il caso Delia. Bufera per l’addio al “partigiano” x.com