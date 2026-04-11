Scoppia incendio in un appartamento | ustionati mamma e figlio di 5 anni

Ieri sera alle 22:30, i carabinieri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Vicinale a Giugliano a seguito di un incendio in un appartamento. All’interno dell’abitazione sono rimasti ustionati una donna e un bambino di cinque anni. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma ancora non sono state rese note le cause dell’incendio o le condizioni di salute delle persone coinvolte.

I carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22,30, in via Vicinale a Giugliano per un incendio all’interno di un’abitazione. All’interno due persone: una donna (classe '78) e il figlio di 5 anni.Mamma e figlio sono stati trasportati all’ospedale Santobono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Scoppia un incendio nel negozio di moto, danni ingenti e due ustionati a Fiorano Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedaleUn incendio si è sviluppato all'interno di un alloggio in via Buffa a Castellamonte, in provincia di Torino. Temi più discussi: Video: Scoppia incendio nella citta' ucraina di Khmelnytsky dopo un attacco di droni russi; Scoppia un incendio a bordo strada, le fiamme lambiscono la carreggiata sospinte dal vento. Complesse operazioni di spegnimento; Scoppia incendio nella citta' ucraina di Khmelnytsky dopo un attacco di droni russi; Scoppia incendio in un appartamento: ustionati mamma e figlio di 5 anni. Scoppia incendio in un appartamento: ustionati mamma e figlio di 5 anniMamma e figlio sono stati trasportati all’ospedale Santobono in codice giallo per ustioni lievi, ma non sono in pericolo di vita. Le cause del rogo sono ancora da accertare. L’incendio è stato domato ... napolitoday.it Scoppia un incendio nelle case popolari di Cologno Monzese: in fiamme 3 appartamenti, evacuato il palazzoTre appartamenti delle palazzine di housing comunale di Cologno Monzese (Milano) sono andati a fuoco nel pomeriggio dell'8 aprile ... fanpage.it Un incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all’interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Trenta persone sono state evacuate e le fiamme sono state domate - facebook.com facebook