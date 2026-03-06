Scoppia bombola di gas | 4 feriti nell' inferno di fuoco nell' appartamento

Quattro persone sono rimaste ferite dopo lo scoppio di una bombola di gas in un appartamento di Corso Umberto I a Casal di Principe. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 in una palazzina popolare al civico 489. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate, e le forze dell’ordine stanno ancora valutando le cause dello scoppio.

Scoppia una bombola di gas nella Palazzina Popolare. È quanto accaduto verso le 19 in uno stabile al civico 489 di Corso Umberto I a Casal di Principe. Si registrano 4 feriti. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della locale compagnia. Gli operatori hanno aiutato gli occupanti a uscire dall'appartamento in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.