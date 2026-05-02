Durante una manifestazione, le forze dell'ordine hanno utilizzato gli idranti per respingere i manifestanti presenti sul luogo. Un video condiviso su un account Instagram mostra gli agenti mentre dirigono getti d'acqua contro alcuni partecipanti alla protesta. La scena si svolge in un contesto di scontro tra polizia e un gruppo di estremisti, con le autorità che cercano di riappropriarsi della zona.

Scontri tra polizia e ed estremisti di polizia. L'account Instagram Sietedeipovericomunisti ha condiviso un video sui social nel quale si vedono le forze dell'ordine intente a servirsi degli idranti contro i manifestanti per scacciarli via. "Se anche tu stai godendo sei dei nostri", il commento a corredo della breve clip. Tanti i commenti sotto il post: "Godendo abbestia rimpiango di non essere un poliziotto", "w la Police!!!!", "La litigata tra di loro è più soddisfacente", "Sono dei vostri!!!!", " Godo come un riccio ". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Poveri comunisti....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Scontro tra polizia e manifestanti: gli idranti scacciano gli estremisti

Scontri tra polizia e manifestanti al raduno dell'estrema destra a Pamplona

Notizie correlate

Il corteo degli antagonisti a Milano, la polizia usa gli idranti contro i manifestanti in via BorgognaDopo il lancio di petardi contro le forze dell'ordine dalle prime file del corteo antifa, dai blindati sono partiti i getti d'idranti per fare...

Corteo contro le Olimpiadi, le immagini degli scontri tra manifestanti e polizia: cariche e idranti contro gli antagonistiSei persone sono state fermate e accompagnate in Questura dopo gli scontri con le forze dell’ordine nel quartiere Corvetto di Milano al termine del...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: 1 maggio, a Torino scontri tra autonomi e polizia tra cariche e lacrimogeni; Corteo del Primo Maggio: È iniziata la guerriglia, idranti e cariche della polizia sugli antagonisti davanti all’Askatasuna | Video; Primo Maggio a Torino, scontri tra autonomi e polizia davanti all'ex centro sociale Askatasuna; Scontri al corteo del 1 maggio a Torino davanti all'ex Askatasuna, la polizia risponde alla carica con idranti.

Scontro auto moto a Varenna lungo la Sp 72: due persone coinvolteL’incidente è avvenuto oggi, sabato, poco prima delle 17 Sul posto, in codice giallo, l’autoinfermieristica e un’ambulanza del Soccorso Bellanese VARENNA – Incidente tra un’auto e una moto questo pome ... lecconotizie.com

Scontro spettacolare tra tir e suv a Milano: 30 kg di droga sequestrati e due arrestiIl clamoroso scontro avvenuto tra un tir e un suv sulle strade di Milano ha subito attirato l’attenzione delle autorità e dei cittadini per la spettacolarità dell’impatto e per il suo epilogo drammati ... ecodisicilia.com

Schianto con la moto: muore a 39 anni Scontro nel Palermitano. Altri due incidenti... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Un vero e proprio scontro diretto per il terzo posto in classifica! vs Milano Taliercio 16:00 LBATV e SkySport x.com