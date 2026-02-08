Durante il corteo contro le Olimpiadi a Milano, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia nel quartiere Corvetto. Le forze dell’ordine hanno usato idranti e cariche per disperdere i gruppi di antagonisti. Sei persone sono state fermate e portate in Questura. La situazione rimane tesa, con immagini di tensione che circolano sui social.

Sei persone sono state fermate e accompagnate in Questura dopo gli scontri con le forze dell’ordine nel quartiere Corvetto di Milano al termine del corteo contro le Olimpiadi. Partita nel pomeriggio da Porta Romana, alla manifestazione hanno partecipato circa 10mila persone. Le forze dell’ordine hanno usato cariche e idranti contro una parte di manifestanti che, staccati dalla maggioranza, si stavano dirigendo verso la tangenziale est. I manifestanti hanno lanciato bottiglie petardi e lacrimogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa. Il corteo, dopo i disordini all’imbocco dell’autostrada A1, ha continuato la marcia lungo viale Lucania per concludersi tra corso Lodi e viale Bacchiglione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo contro le Olimpiadi, le immagini degli scontri tra manifestanti e polizia: cariche e idranti contro gli antagonisti

Approfondimenti su Olimpiadi Corteo

Al corteo contro le Olimpiadi a Milano, le cose sono sfuggite di mano.

La polizia ha caricato i manifestanti che si erano staccati dal corteo contro le Olimpiadi a Corvetto, a Milano.

